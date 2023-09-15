Исследователи назвали специю, способную контролировать аппетит

Ее употребление имеет массу преимуществ для здоровья.

Многие специи, которые мы храним на кухне, способны не только улучшить вкус блюд, но также благоприятно повлиять на состояние здоровья. Исследователи рекомендуют особое значение уделить кардамону, который, как оказалось, обладает массой полезных свойств.

Об этом пишет Tech Explorist.

Ученые из Техасского университета провели исследование, результаты которого показали, что специя может стать отличным дополнением к здоровому питанию, потому что помогает поддерживать вес в норме.

Доктор Луис Сиснерос-Зеваллос отметил, что употребление семян кардамона способствует сжиганию калорий, поддержанию массы тела, повышению аппетита. Для этого взрослому человеку желательно в день съедать от 8 до 10 стручков. Исследование показало, что популярная специя влияет на части нашего мозга, которые отвечают за использование жира в организме и производство энергии в печени, а также в мышцах. То есть, его употребление положительно сказывается на состоянии здоровья, особенно кардамон поможет людям, которые стремятся сбросить лишний вес.

"Курсор" писал ранее, что паприка, которая изготовляется из спелого красного перца, является одной из самых любимых приправ поваров во всем мире. Но ученые говорят, что это не только специя, которая придает блюдам вкус и изысканный аромат, но и настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, улучшающих состояние нашего здоровья.

Еще мы писали, что добавление корицы в блюда помогает улучшить память и обучение. Эта специя также, как показывают результаты исследований, помогает снизить симптомы тревожности.