Исследователи оценили влияние брака на риск развития деменции

Ученые из Норвегии провели исследование, в ходе которого выяснили, насколько брак помогает снизить риск развития деменции (старческого слабоумия).

Их работа была опубликована в Journal of Aging and Health.

Эксперты проанализировали данные 50 тысяч человек, собранные в течение 24 лет. Исследование началось, когда участникам было по 44 года, а закончилось, когда им исполнилось по 68 лет. И результат показал, что люди, состоящие в браке, имели меньше шансов заболеть деменцией после 70-летнего возраста.

Наименьший риск был у тех, кто состоял в браке весь период исследования. Среди них деменция или легкие когнитивные нарушения наблюдались примерно у 11 процентов. Разведенные и одинокие участники имели наибольший риск развития деменции.

Более того, наличие детей снижало риск развития деменции на 60 процентов, но только среди неженатых добровольцев. Ученые отметили, что не могут объяснить причины их результатов, однако, возможно это связано с тем, что люди в браке придерживаются более здорового образа жизни.

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