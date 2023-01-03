Исследователи рассказали, в каком возрасте нельзя худеть

Диета в этом возрасте может привести к ряду проблем со здоровьем.

С возрастом наш метаболизм замедляется и сбрасывать вес становится тяжелее, а есть возраст, после которого это делать врачи вообще не рекомендуют, чтобы не навредить организму.

Об этом в своем исследовании рассказали международные ученые, передает Alzheimer’s Association.

Китайские и американские специалисты выяснили, что похудение после 30-летнего возраста может нести серьезные риски для здоровья, в частности из-за возможного появления болезни Альцгеймера в будущем.

Ученые проанализировали данные более 2 тысяч человек. Участники проходили личные интервью, физические осмотры и лабораторные исследования. В результате эксперты заявили, что на нормальную работу мозга влияет не только набор веса, но и похудение и возраст, когда это происходит.

По словам исследователей, самый высокий риск был у людей, которые набирали вес в раннем среднем возрасте, а затем резко его сбрасывали в позднем среднем возрасте.

«Курсор» писал ранее, что многие люди думают, что жевательная резинка может помочь им похудеть. Некоторые говорят, что она сдерживает их тягу к еде или помогает изменить форму лица, укрепляя мышцы. Согласно некоторым исследованиям, жевательная резинка может не привести к значительной потере веса, но может помочь вам сжечь несколько дополнительных калорий.

Еще мы писали, что знаменитый фитнес-тренер Хейли Мэдиган рассказала, как сбросить лишний вес без исключения любимых продуктов из своего рациона.