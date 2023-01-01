Фитнес-тренер раскрыла секрет похудения без отказа от любимых продуктов

Знаменитый фитнес-тренер Хейли Мэдиган рассказала, как сбросить лишний вес без исключения любимых продуктов из своего рациона.

Об этом пишет Express.

По ее словам, когда мы отказываемся от любимых продуктов, мы склонны к перееданию, что приводит к нездоровым отношениям с едой и делает любую диету неустойчивой.

Вместо отказа от любимых продуктов она советует желающим сбросить лишний вес, сократить потребление калорий. То есть, есть их меньше, чем обычно сжигает организм.

В частности, эксперт рекомендует уменьшить порцию миндаля, так как в 100 граммах этих орехов содержится около 600 калорий. Тренер рекомендует употреблять не более 40 граммов миндаля в день.

Также Мэдиган рекомендует прибегать к сытному завтраку, который, по ее словам, должен быть вкусным и содержать много белка. Эксперт приводит к примеру свой вариант завтрака — каждое утро она употребляет овсянку с арахисовым маслом и протеиновый коктейль с ягодами.

Ранее «Курсор» рассказывал про продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.