Исследователи сделали научное открытие, связанное с доколумбовой Америкой

Эксперты изучили место, где в древности жило около 20 тысяч человек.

Ученые в рамках научного исследования на западной окраине Гранд-плаза обнаружили изменения в организации и использовании пространства в центре Кахокии.

Об этом сообщает MDPI.

Кахокия – крупнейшее городское поселение, возникшее на основе культуры Миссисипи, доколумбовой цивилизации, занимавшейся строительством курганов на Среднем Западе, Востоке и Юго-востоке Соединенных Штатов. Этот район впервые заселили еще в период поздней архаики около 1200 г. до н.э., но считается, что первые строители поселились в этом районе около 600-700 гг. н.э. в период позднего лесного периода.

На пике своего развития в Кахокии население составляло 20 000 человек, которые построили 120 земляных насыпей. Для этого они переместили 55 миллионов кубических футов земли за период в несколько десятилетий.

Ученые применили магнитометр и исследование электромагнитной индукции на западной окраине Гранд-Плаза и сравнили их результаты с визуализацией, полученной с помощью LiDAR, и аэрофотосъемкой. Это помогло получить новые данные о характере и последовательности строительства памятников в центре Кахокии, а также об архитектурных изменениях жилых и специальных построек.

Оказалось, что монументальная архитектура вносит свой вклад в общую эстетику этого общественного пространства, в частности, с курганами 48 и 57, которые образуют западный конец Большой площади. Геофизические данные также показали сохранившийся рост и упадок зданий на протяжении веков в районе Гранд-Плаза.

Также были зафиксированы изменения в последовательности стен частокола вокруг Гранд-Плаза, где они наблюдали корреляцию между идентифицированными остатками частокола и небольшим линейным возвышением шириной примерно 4,5 м, которое заключает в себе насыпи вдоль востока, юга и запада Гранд-Плаза.

«Наше исследование подтверждает мнение о том, что основание и оккупация центра города Кахокия привели к созданию в значительной степени палимпсестического ландшафта, который постоянно трансформировался в соответствии с ситуационными потребностями сообществ…Совместное изучение нескольких наборов геопространственных данных и данных дистанционного зондирования позволило нам выявить взаимодействие между обществами, участвовавшими в создании Кахокии, и изменениями, которые они оставили в ландшафте», – пишут эксперты.

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