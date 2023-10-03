Некоторые из первых ковбоев в Америке работали на животноводческих ранчо, применяя пастушьи практики, которые привезли с собой.

Проанализировав ДНК крупного рогатого скота, ученые предположили, что некоторые из первых ковбоев Америки были порабощенными африканцами. Они пасли животных, привозимых с собой на невольничьих кораблях.

Об этом пишет журнал Scientific Reports.

Отмечается, что некоторые из первых ковбоев в Америке, возможно, были порабощенными африканцами. Они работали на животноводческих ранчо, применяя пастушьи практики, которые привезли с собой. К таким выводам пришли ученые, проанализировав ДНК костей и зубов крупного рогатого скота.

Коров не существовало в Америке до прибытия Христофора Колумба в 1492 году, привезшего с собой животных, когда он основал испанскую колонию на Гаити и Доминикане. Ученые уже давно предполагали, что стада в Америке происходят от европейского поголовья с находящихся под контролем Испании Канарских островов у африканского побережья. Там они быстро размножились, а потомство отправили в такие регионы, как Мексика, Панама и Колумбия.

Но новое исследование ДНК изменяет эту гипотезу. Ученые считают, что часть этого первого скота импортировали в Америку прямо из Африки, вероятно, на невольничьих кораблях.

Николас Дельсоль, научный сотрудник Флоридского музея естественной истории, специализирующийся на зооархеологии, и его команда рассказали, что семь самых ранних образцов крупного рогатого скота с территории Пуэрто-Реаль на Гаити и датируемых примерно 1500-1550 годами, имели схожую материнскую ДНК, что во многом связывало их происхождение с Европой.

Но один экземпляр с места под названием Беллас Артес в Мексике показал линию, особенно редкую в Европе. Судя по всему, его импортировали непосредственно из Африки в первой половине XVII века.

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