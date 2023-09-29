Ученые выяснили, что инфекция появилась еще до плавания исследователя в Америку.

В течение многих лет существовало убеждение, что Кристофор Колумб и его команда привнесли сифилис в Европу после своей исторической экспедиции в Америку в конце XV века, открывшей этот континент для остального мира. Эта теория печалила репутацию великого мореплавателя и его спутников. Однако последние исследования указывают на то, что реальная история может оказаться совсем иной, чем мы долгое время полагали.

По данным "ScienceAlert", многие полагали, что Колумб и его экспедиция несли вину за распространение сифилиса в Европе. Тем не менее давно существовали слухи, что это инфекционное заболевание было присутствующим в Европе задолго до экспедиции Колумба.

Недавние научные исследования пришли на помощь репутации великого мореплавателя, обнаружив признаки сифилиса в древней кости из Франции, датируемой VII-VIII веками. Это находка оказалась критически важной, так как она предшествует прибытию Колумба в Европу. Кроме того, внутри кости были найдены фрагменты ДНК, которые могли принадлежать древнему штамму сифилиса, а также специфические антитела.

Хамаду Умару Хама, исследователь из Университета Экс-Марсель во Франции, отмечает, что эти новые данные могут изменить устоявшиеся представления в медицинской науке. Хотя эта кость была найдена еще в 1987 году, загадки, которые она хранила, удалось разгадать только сейчас. Ученые провели исследование с особой осторожностью, чтобы исключить возможное загрязнение образцов, что позволило получить надежные результаты.

Однако важно отметить, что эти открытия пока не позволяют однозначно утверждать, что сифилис, такой, каким мы его знаем, был присутствующим в Европе до времен Колумба. Существуют разные формы бактерии Treponema, которые могут вызвать разные заболевания. Например, одна из форм вызывает кожное заболевание под названием фрамбезия, которое не передается половым путем, в отличие от сифилиса. Хотя в древней кости была обнаружена бактерия Treponema, неясно, является ли она тем видом, который вызывает сифилис, или каким-то другим.

Дополнительную сложность представляет тот факт, что идентифицированная ДНК из древней кости совпадает лишь с 2,4% известного генома бактерии Treponema, вызывающей сифилис. Это оставляет место для дискуссий и различных толкований.

Некоторые эксперты предполагают, что до прибытия Колумба в Европу могла существовать другая форма бактерии Treponema, и истинный штамм сифилиса мог, был привнесен из Америки в более поздний период. Однако только дальнейшие исследования могут дать нам более точные ответы.

Таким образом, наше представление об истории сифилиса в Европе может быть на пороге изменений. С дальнейшими исследованиями мы сможем получить более четкое представление о том, каким путем и откуда пришло это заболевание.

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