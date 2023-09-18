Исследователи выяснили, как разные продукты влияют на микрофлору людей

По мнению ученых, универсальных здоровых рационов питания не существует, поскольку продукты, даже самые полезные, по-разному влияют на организмы ра...

Продукты из одной пищевой группы оказывают разное влияние на кишечную микрофлору разных людей. Поэтому, считают ученые, назначаемые врачами диеты должны разрабатываться индивидуально.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Отмечается, что исследование специалистов из Университета Миннесоты доказывает, что универсальных здоровых рационов питания не существует, поскольку продукты, даже самые полезные, по-разному влияют на организмы разных людей.

«Продукты даже из одной пищевой группы оказывают разное влияние на бактерии кишечника, что говорит о необходимости индивидуального подхода к диетам и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта», – утверждают ученые.

По словам исследователей, делить продукты на категории бессмысленно, поскольку внутри каждой из них находятся продукты, оказывающие совершенно разное влияние на кишечную микрофлору.

Как информировал Курсор, разные продукты оказывают различное действие на наш организм, но, чтобы получить от пищи максимум пользы, и не только насытиться, но и оздоровить свой организм и укрепить его, стоит регулярно включать в рацион несколько групп продуктов. Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус.

В идеале, говорит эксперт, эти продукты должны быть в рационе каждый день, так вы получите максимум пользы и оздоровите все системы организма.

Ранее Курсор писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

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