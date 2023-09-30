Исследователи выяснили, почему люди разговаривают во сне

Люди с посттравматическим стрессовым расстройством говорят или кричат во время сна.

Исследования показали, что большинство разговоров во сне по большому счету ничего не означают.

Согласно Международной классификации расстройств сна, разговоры не отражают предыдущее поведение или воспоминания, информирует портал HuffPost.

"То есть, если у вас был плохой день на работе или семейный конфликт, вы, вероятно, не будете говорить об этом во сне", - утверждают исследователи.

По данным экспертов, возраст, в котором вы начинаете говорить во сне, важен: если вы говорили во сне всю свою жизнь, вам не о чем беспокоиться.

Это явление обычно распространено среди детей и подростков – около 50% детей в возрасте от 3 до 10 лет болтают во сне. Преимущественно это обнаруживают в возрасте от 20 до 30 лет, когда начинают жить с партнером.

Однако если вам примерно 50 лет, и вы внезапно начали говорить во сне, это может являться признаком заболеваний, например болезни Паркинсона или деменции.

Разговоры во сне часто связаны с другими проблемами сна. Если вы кричите и двигаетесь во сне, вероятно, с вами происходит еще что-нибудь.

Известно, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством говорят или кричат во время сна.

До этого мы информировали о том, что ученые рассказали, как недостаток сна влияет на успеваемость студентов. Так, чем дольше и крепче ученик спал в течение учебного года, тем лучше это сказывалось на его успеваемости.

При этом важно было не просто хорошо выспаться перед экзаменом, чтобы получить положительную отметку, а именно иметь полноценный сон в течение года.

Ранее Курсор писал о том, что невролог рассказал, на какую болезнь может указывать долгий ночной сон. Оказалось, что слишком короткий сон, точно так же, как и слишком долгий, может навредить здоровью.

Также мы сообщали, что эксперты перечислили советы, которые помогают наладить сон без лекарств.