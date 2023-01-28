Исследователи выяснили, под какую музыку лучше всего засыпать

Музыка благоприятно действует на организм, поэтому многие люди предпочитают слушать ее вечером, чтобы расслабиться и быстрее погрузиться в сон. В новом исследовании ученые выяснили некоторые характеристики треков, способствующие более качественному ночному отдыху.

Об этом пишет PLoS ONE.

Исследователи проанализировали 225 626 треков из 985 списков воспроизведения на Spotify, связанных со сном. В ходе работы они выяснили, что музыка, которая способствовала сну более тихая и медленная, чем другая. Также в ней почаще отсутствуют тексты и почаще находятся акустические инструменты.

Но несмотря на тенденции, исследователи обнаружили значительное разнообразие музыкальных особенностей, определив шесть различных подкатегорий.

Три подкатегории, включая ненавязчивые композиции в стиле эмбиент, согласуются с типичными характеристиками музыки для сна. Однако музыка в других трех подкатегориях была громче и имела высшую степень энергии. Эти треки включали в себя несколько популярных песен, в частности «Dynamite» группы BTS и «lovely» Билли Айлиш и Халида.

Авторы предполагают, если многократно слушать песню и знать наизусть, она становится предсказуемой – и успокаивает. Людям нравится слушать что-нибудь знакомое и приятное.

«Курсор» писал ранее, что популярное мобильное приложение Shazam, которое умеет распознавать музыку, назвало песню, поставившую рекорд по количеству поисковых запросов в 2022 году.

Еще мы писали, что известная стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых популярных песен 2022 года, а также назвала артистов, которые стали самыми прослушиваемыми.

Напомним, что канадские нейробиологи провели исследование и выяснили, что определенная музыка может активировать центр вознаграждения в мозге.