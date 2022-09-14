Историк назвал самую древнюю цивилизацию в мире

Бесчисленные цивилизации возникали и падали на протяжении тысячелетий. Но какая из них является самой древней в истории?

Около 30 лет назад казалось, что на этот вопрос есть однозначный ответ. Около 4000 г. до н.э. самая ранняя фаза шумерской культуры возникла как древнейшая цивилизация в регионе Месопотамии, на территории современного Ирака. Шумеры названы в честь древнего города Шумер, который находился в нескольких милях к югу от современного города Кут на востоке Ирака. Археологи называют самую раннюю шумерскую фазу периодом Урук.

Об этом сообщает Live Science.

Но свидетельства, обнаруженные за последние несколько десятилетий, указывают на то, что на звание самй древней цивилизации появилось еще несколько претендентов, в том числе древний Египет.

Определение того, что составляет цивилизацию, расплывчато, но, как правило, культура должна достичь нескольких отличительных черт, в частности, урбанизма — то есть строительство и развитие городов — ирригации и письма; а у шумеров были все три. Приблизительно после 2000 г. до н.э. шумерская цивилизация привела непосредственно к развитию вавилонской цивилизации в Месопотамии, которой приписывают открытие математических истин, таких как тригонометрия и простые, квадратные и кубические числа — концепции, получившие дальнейшее развитие у древних греков более 1000 лет спустя.

По словам американского историка Сэмюэля Ноа Крамера, шумеры, возможно, также изобрели религию, построив высокие храмы, называемые зиккуратами, в своих городах и учредив касты жрецов, посвященных ритуальному поклонению определенным божествам. Какой бог был самым могущественным в огромном шумерском пантеоне, зависело от места и времени: например, бог неба Ану был популярен в раннем Уруке, а богу грозы Энлилю поклонялись в Шумере. Инанна — «Царица Небесная» — возможно, изначально была богиней плодородия в Уруке; поклонение ей распространилось на другие месопотамские города, где она была известна как Иштар, и, возможно, оказала влияние на богинь более поздних цивилизаций, таких как Астарта у хеттов и греческая Афродита.

История, очень похожая на историю Ноя из Библии, который построил ковчег, наполненный животными, чтобы спасти свою семью во время великого потопа, вызванного божественным гневом, описан в «Эпосе о Гильгамеше». Археологи думают, что изначально это была шумерская история, датируемая примерно 2150 годом до н.э. — за несколько столетий до того, как была написана Библия.

Некоторые ученые утверждают, что другие цивилизации могут быть столь же старыми или даже старше, чем шумерская.

«Я бы сказал, что Египет и Шумер были в основном современниками в своем появлении», — сказал Филип Джонс, помощник куратора и хранитель коллекций вавилонского отдела Пенсильванского музея в Филадельфии.

Десятилетия войны и беспорядков в Ираке привели к тому, что археологи не смогли получить доступ ко многим памятникам Месопотамии, но египтологи продолжали раскопки. В результате археологи в Египте обнаружили письмена аналогичные самым ранним письменам из Шумера. Все это может говорить о том, что самая старая фаза древнеегипетской цивилизации возникла примерно в то же время, что и самая ранняя фаза шумерской цивилизации: около 4000 г. до н.э.

Еще одним претендентом является цивилизация долины Инда, которая возникла на территории современного Афганистана, Пакистана и северо-западной Индии и датируется по крайней мере 3300 г. до н.э., согласно самым ранним найденным там артефактам.

«Мы можем найти очень ранние вещи в долине Инда. Меня бы не удивило, если бы мы откопали что-то такое же раннее», — сказал Джонс.

Джонс подозревает, что ранняя торговля на берегах Индийского океана помогла этим самым ранним цивилизациям — египетской у Красного моря, шумерской на северной оконечности Персидского залива и цивилизации долины Инда восточнее — развиться.

«Мне кажется, что в Индийском океане, вероятно, существовала какая-то торговая сеть», — сказал он.

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