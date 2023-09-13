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Известный врач назвал самый полезный хлеб для здоровья кишечника

19:31, Вчера
Интересные факты
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Фото: pixabay.com
Такой хлеб не только не отразиться на вашей фигуре, но и поможет органам ЖКТ лучше работать.

Натуральный хлеб из полезных ингредиентов может быть частью правильного питания, в том числе и для тех, кто пытается сбросить вес.

Об этом в соцсетях рассказал Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Чарльстона.

Эксперт рекомендует всем включать в свой рацион  хлеб на закваске. По его словам, это очень ценный продукт для здоровья, который поможет улучшить работу кишечника и внутренних органов, а также ускорит вывод токсинов из организма.

Медик добавил, что тесто на закваске очень вкусное, потому что полезные микробы в нем преобразовывают муку. В таком тесте полезные бактерии медленно ферментируют его, высвобождая витамины, дополнительные питательные вещества, а также новые формы клетчатки. Это полезнейший для кишечника продукт.

Польза для здоровья закваски давно доказана учеными и экспертами по питанию. Благодаря уникальному естественному процессу ферментации продукты на основе закваски также содержат пребиотики, пробиотики и имеют довольно низкий гликемический индекс.

Как сообщал Курсор, исследование международной группы ученых доказало, что деменция является самым опасным заболеванием для курильщиков. При этом риски развития онкологии у них в разы ниже.

Все потому, что яды, содержащиеся в табаке, повреждают кровеносные сосуды и убивают клетки мозга и нейроны.

Также мы информировали о том, что курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от вредной привычки.

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