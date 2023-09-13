Известный врач назвал самый полезный хлеб для здоровья кишечника

Такой хлеб не только не отразиться на вашей фигуре, но и поможет органам ЖКТ лучше работать.

Натуральный хлеб из полезных ингредиентов может быть частью правильного питания, в том числе и для тех, кто пытается сбросить вес. Об этом в соцсетях рассказал Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Чарльстона. Эксперт рекомендует всем включать в свой рацион хлеб на закваске. По его словам, это очень ценный продукт для здоровья, который поможет улучшить работу кишечника и внутренних органов, а также ускорит вывод токсинов из организма.