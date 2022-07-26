Известный врач рассказала о малоизвестных полезных свойствах баклажанов

Врач-диетолог Сара Гароне раскрыла малоизвестные полезные свойства баклажанов. Эксперт рекомендует включать этот овощ в рацион, когда на него сезон.

Баклажаны могут быть включены в большое количество блюд и приготовлены различными способами. По словам диетолога, овощи содержат антоцианы — антиоксиданты, которые не только влияют на цвет продукта, но и помогают противостоять воспалительным реакциям.

За счет баклажанов можно нормализовать уровень глюкозы в крови, что снижает риск развития диабета. Овощи также богаты клетчаткой, которая положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

С помощью овощей можно добиться длительного чувства сытости, что помогает не переедать и поддерживать вес на нормальном уровне. В самих баклажанах не так много калорий, но они богаты марганцем, который важен для здоровья костей.

Благодаря этому продукту можно снизить вероятность развития метаболического синдрома, который повышает риск ожирения и диабета.

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