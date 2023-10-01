Как быстро охладить вино - эксперты раскрыли хитрость

Если вы забыли поставить заранее бутылку вина в холодильник, такое вино в бокале не оптимальной температуры может испортить вкус.

В большинстве случаев для охлаждения вина используются доступные домашние средства. Это могут быть ведро со льдом и солью, влажное бумажное полотенце или замороженный виноград.

Об этом пишет "Delish".

Ведро со льдом и солью: Соль способствует снижению температуры замерзания воды поэтому когда вы добавляете бутылку в ведро с ледяной соленой водой (приблизительно 1 стакан обычной кулинарной соли), ваше вино быстро достигает желаемой температуры.

Бумажное полотенце + морозилка: Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поместите ее в морозильную камеру. За 15 минут бутылка с вином охладится. Следует отметить, что это справедливо в основном для красных вин, в то время как белым винам может потребоваться больше времени.

Замороженный виноград: Важно помнить, что использование кубиков льда для охлаждения вина может разбавить его и изменить вкус. Лучшей альтернативой является добавление в стакан замороженных виноградных ягод. Это понижает температуру вина, не внося дополнительной влаги.

Почему вино нужно пить холодным?

Температура подачи вина имеет большое значение для его вкусовых качеств и ароматических характеристик. Вино нужно пить холодным или при определенной температуре в зависимости от его типа, и вот почему:

Сохранение аромата: Холодное вино сохраняет свой аромат лучше, так как при низкой температуре ароматические молекулы менее активны и медленнее испаряются. Это позволяет наслаждаться богатством аромата, когда вы подносите бокал к носу.

Баланс вкуса: Температура влияет на восприятие вкуса. Холодное вино ощущается более свежим и сбалансированным, так как прохлада смягчает вкусовые ноты и скрывает некоторые недостатки вина. Теплые температуры, напротив, могут сделать вино слишком тяжелым и спиртным.

Типы вина: Разные виды вина лучше пьются при разных температурах. Например, белые вина и розе обычно подаются охлажденными (8-12°C), чтобы они оставались свежими и фруктовыми. Красные вина чаще подаются при комнатной температуре (18-21°C) или немного прохладнее (14-18°C) в случае легких красных вин. Игристые вина, такие как шампанское, подаются сильно охлажденными (6-9°C).

Общее удовольствие: Холодное вино освежает и приятно пьется, особенно в теплую погоду. Оно утоляет жажду и дарит приятное ощущение прохлады.

Сохранение: Холодное вино лучше сохраняет свои качества и не подвергается окислению настолько быстро, как при более высоких температурах.

Ране исследование показало, что алкоголь ощущается на вкус мужчинами и женщинами по-разному.