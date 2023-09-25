Алкоголь ощущается на вкус мужчинами и женщинами по-разному - исследование

Оказывается, во всем виновато вещество в мозге, влияющее на восприятие вкуса алкоголя.

Исследователи давно отмечают разницу в привычках потребления алкоголя между женщинами и мужчинами и о том, как развивается у разных полов алкогольная зависимость. И, похоже, они еще на шаг приблизились к разгадке этой тайны, а значит и открытию эффективных путей преодоления проблемы.

Об этом говорится в материале портала New Atlas.

Оказывается, во всем виновато вещество в мозге, влияющее на восприятие вкуса алкоголя, утверждают австралийские ученые.

На сегодняшний день злоупотребление алкоголем является серьезнейшей проблемой. Ежегодно он провоцирует около 3 миллионов смертей по всему миру. А наблюдения, проведенные за последние 20 лет, показывают, что среди женщин в этот период наблюдался рост рискованного алкогольного поведения, такого как запой.

Разработка путей регулирования этого поведения осложняется тем, что для этого нужно научиться управлять системой CART – это нейропептидный белок, известный как кокаин- и амфетамин регулируемый транскрипт. Он участвует в целом перечне функций организма, включающих энергетический баланс, депрессию, тревогу и поведение, связанное с вознаграждением, в том числе расстройства из-за употребления алкоголя.

Конкретно систему CART изучали исследователи из Института неврологии и психического здоровья Флори в Мельбурне, Австралия. Они пытаются объяснить различия между потреблением алкоголя у мужчин и женщин. Как им удалось установить, одной из причин является влияние определенного химического вещества на его вкус.

По словам автора исследования Ли Вокера, вкус алкоголя является фактором, который часто упускают из виду при изучении подобных вопросов. Но его группа обнаружила в мозгу химическое вещество, которое делает для женщин алкоголь горьким по вкусу. Однако горечь можно убрать, подсластив напиток.

Чтобы установить это, исследователи давали мышам женского и мужского пола, включая особей, в которых ген CART был отключен, высокие дозы алкоголя. Они открыли им на 10 недель свободный доступ к двум бутылкам – с этанолом и с водой. Ученые каждый день измеряли, сколько и чего выпили мыши. Чтобы определить, влияет ли вкус на потребление алкоголя самками мышей, к бутылке с этанолом подмешивали сахарозу.

"Когда мы подавляли CART у мышей-самцов, у них употребление алкоголя увеличилось. А когда мы удалили то же химическое вещество из мозга у самок мышей, они стали меньше пить. Но когда алкоголь подслащивали, самки мышей пили больше", – объяснил результаты Уокер . По его словам, это говорит о том, что без CART алкоголь неприятен для женщин.

При этом ученые связали отличия, которые им удалось зафиксировать, не с уровнем половых гормонов, а именно с частью мозга, где CART участвует в регулировании потребления алкоголя. Речь идет о центральном ядре миндалевидного тела (CeA). У мышей, у которых CeA CART был нейтрализован, самки выпивали меньше простого алкоголя. Но подслащенного при этом потребляли больше.

Таким образом, говорят ученые, им удалось обнаружить новый механизм, через который CART регулирует потребление алкоголя. Особенно он влияет на самок мышей, изменяя их чувствительность к горькому вкусу. А это может помочь разработать эффективное лечение нездорового поведения, связанного со спиртным, именно у женщин, уверены исследователи.

Как сообщал Курсор, некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.

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