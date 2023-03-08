Как друзья влияют на продолжительность жизни человека – ответ ученых

Ученые в рамках нового исследования установили, что благодаря влиянию близких и друзей может вдвое снизиться риск смерти.

Об этом сообщает The Telegraph.

Специалисты из Западно-китайской больницы при Сычуаньском университете воспользовались данными реципиентов, зачисленных в исследование продолжительности здоровой жизни, стартовавшее в 1998 году и продолжающееся до нашего времени. Они установили, что можно увеличить продолжительность собственной жизни, если регулярно общаться с друзьями, что особенно актуально для пожилых людей.

В частности, исследование показало, что в возрасте 80 лет благодаря ежедневному общению с близкими можно более чем вдвое снизить риск смерти в следующие пять лет. По словам ученых, каждый пятый человек среди избегающих социальных контактов умирал в течение следующих 5 лет.

Люди с активной повседневной социальной жизнью показали диаметрально противоположные результаты – смерть настигала только 1 из 14 человек. Интересно, что даже те, кто редко общался с приятелями, снижал риск смерти до 1 из 11, а те, кто поддерживал связь еженедельно – до 1 из 13.

Ученым до сих пор непонятно, как правильно интерпретировать эту обнаруженную связь между дружбой и продолжительностью жизни. Возможно, из-за большого количества друзей человек ведет более здоровый образ жизни, более физически активен и лучше снимает стресс.

Эта взаимосвязь не исчезала, даже когда исследователи учитывали факторы здоровья и достатка, потенциально мешающих человеку покидать свой дом и уделять время общению. Ученые рекомендуют на фоне этого открытия пересмотреть свое отношение к социальной жизни.

Также «Курсор» сообщал, что ученые установили возраст начала старения человека.