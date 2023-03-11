Как гладить животных, чтобы они не проявляли агрессию: простое и важное правило

Зачастую кошки и собаки очень любят, когда их гладят. Однако к малознакомым людям животные зачастую относятся настороженно. Как их правильно гладить, чтобы не спровоцировать агрессию и расположить к себе?ю.

Эксперт говорит, что часто животное подходит к вам и само начинает ластиться. Это — идеальный момент, чтобы ласкать любимца, не вызывая у него дискомфорта. Но как поступать, если животное не проявляет инициативу? Прежде всего, не спешить и правильно выбрать момент. Для начала ветеринар советует использовать правило «3 секунды». Нужно легонько прикоснуться к животному, провести рукой по нему, не превышая 3 секунд.

Если животное осталось рядом, — можно дальше гладить. Все движения должны быть плавными и нежными.

Однако если животное ушло, то не стоит настаивать на контакте. Можно позвать животное обратно, дать лакомство и снова попробовать гладить. Ветеринар говорит, что это полезно для малоконтактных и робких животных. Также следует постепенно увеличивать время ласки, гладить за ушком, подбородок. Наблюдайте, какие места особенно приятны любимцу. Часто они сами подставляют их под руку, отмечает специалист.

Как сообщал Курсор, коты могут помочь в расследовании преступлений.

Также Курсор писал о том, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.

Напоминаем, что ученые рассказали, почему кошка выбирает себе одного хозяина в доме.