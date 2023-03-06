Как глобальное потепление отразится на организме человека

При повышении температуры в атмосферу будет выделяться больше вредных веществ.

Американские исследователи отметили, что из-за глобального потепления, которое является проблемой мирового масштаба, в будущем людям будет сложнее дышать.

Об этом пишет Communications Earth & Environment.

Если глобальная температура повысится на четыре градуса, то вредные выбросы растений и пыли также вырастут на 14 процентов. Согласно расчетам ученых, около двух третей будущего загрязнения будет исходить от растений, например, запах свежескошенной травы или сладость спелой клубники — это BVOC, биогенные органические соединения. И растения их выделяют постоянно.

Когда они вступают в контакт с кислородом, то образовывают аэрозоли. При попадании в организм человека они могут привести к серьезным заболеваниям.

Исследователи говорят, что растения увеличивают выработку этих веществ из-за роста содержания углекислого газа в атмосфере и повышения температуры. И оба эти фактора будут с годами увеличиваться.

А вторым крупным источником загрязнения атмосферы станет пыль из пустыни Сахара, ее будут поднимать усиленные ветра и распространять по всему миру.

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