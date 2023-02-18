Как кокаиновая зависимость влияет на мозг – исследование

Немецкие и канадские ученые в рамках нового исследования установили, что кокаиновая зависимость провоцирует ускоренное старение мозга.

Об этом сообщает Science Alert.

Расстройство, которое связано с употреблением кокаина, приводит к изменениям в метиломе поля Бродмана 9 — субрегионе префронтальной коры, который играет важную роль в самоконтроле, осознании происходящего и торможении. В среднем из-за более высокой степень метилирования ДНК снижается экспрессия некоторых генов.

«Поскольку метилирование ДНК – важный регуляторный механизм экспрессии генов, выявленные изменения метилирования ДНК могут способствовать функциональным изменениям в человеческом мозге и, следовательно, изменениям поведения», — заявил ученый Эрик Пуазель.

Результаты этого исследования основаны на вскрытии 42 умерших мужчин, половина из которых имела кокаиновую зависимость. Исследователи изучили характер метилирования ДНК метилома и обнаружили, что клетки в зоне Бродмана 9 кажутся биологически «старыми» у людей с зависимостью.

Следует отметить, биологический возраст клеток ткани может значительно отличаться от хронологического, на что влияет образ жизни, диета или окружающая среда.

«Мы обнаружили тенденцию к более сильному биологическому старению мозга у людей с кокаиновым расстройством по сравнению с людьми без кокаинового расстройства. Это может быть вызвано связанными с кокаином патологическими процессами в головном мозге, такими как воспаление или гибель клеток», — подытожили исследователи.

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