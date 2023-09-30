Как легко просыпаться по утрам - психолог раскрыл простой секрет

Даже при достаточной продолжительности сна, не менее 8 часов, и спокойной ночи, иногда трудно подняться с постели. Однако с этим состоянием легко справиться, если знать один секрет.

Об этом в соцсетях рассказал психолог Павел Зыгмантович.

По его словам, утреннее пробуждение более приятным и комфортным. В этом поможет так называемая "имажинация". Суть этого метода заключается в представлении того, что вы хотите сделать. Зыгмантович советует готовиться к утреннему пробуждению заранее, уже вечером. Для этого необходимо заранее проиграть в голове сценарий вашего утреннего пробуждения.

Вы можете представить, как медленно открываете глаза, осторожно поднимаетесь с постели, потягиваетесь, зеваете, обуваете тапочки и выходите из спальни. Порядок действий может быть разным для каждого человека, так как у каждого свой уникальный ритуал утреннего пробуждения.

По словам эксперта, достаточно несколько раз представить этот образ в уме, чтобы он начал действовать.

Тем не менее, важно учесть, что этот метод не подходит для тех, кто постоянно страдает от недосыпа. Если у вас хронически не хватает сна, этот метод может не дать ощутимого результата. Хронический недосып лучше лечить путем увеличения продолжительности сна, подчеркивает психолог.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.