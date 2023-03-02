Как низкая зарплата связана с преждевременной смертью – исследование

Ученые в рамках нового исследования пришли к выводу, что может существовать связь между низким уровнем зарплаты и повышенным риском преждевременной смерти, особенно в сочетании с неустойчивой занятостью.

Об этом сообщает Jama.

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке (США) изучили связь низкооплачиваемого труда с риском преждевременной смерти. Выборка включала 4002 жителей США в возрасте 50-57 лет, работавших в течение как минимум трех периодов в 1992-2004 и 1998-2010.

Также при изучении этой темы учитывали социально-демографические факторы, пол и наличие заболеваний. Всего 718 человек (17,9%) имели так называемую неустойчивую занятость. Низкую заработную плату получали 366 человек (9,1%), 1288 участников (32,2%) периодически зарабатывали мало, а 2348 (58,7%) никогда не получали мало денег.

Оказалось, что на долю людей с низкой зарплатой пришлось 199 смертей на 10 тысяч человек; тех, кто периодически получал низкую зарплату, – 208 смертей на 10 тысяч человек; а тех, кто постоянно получал низкую заработную плату – 275 смертей на 10 тысяч человек.

То есть, существует корреляция между постоянным низким уровнем дохода и повышенным риском преждевременной смерти и чрезмерной смертностью, особенно в сочетании с неустойчивой занятостью.

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