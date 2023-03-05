Как нужно менять питание после 40 лет: советы диетолога

Питание после 40 лет должно стать менее калорийным, но при этом полезным и сбалансированным. Есть несколько важных правил.

Об этом , рассказала диетолог Олеся Добрянская на своей странице в Instagram.

Меньше калорий. Чтобы не допустить набора веса из-за постепенно замедления метаболизма, стоит снизить дневную калорийность вашего рациона. Всего на 10% — тогда вы не ощутите дискомфорта, но при этом не будете набирать вес.

Меньше насыщенных жиров. Жиры мяса, птицы, молочных продуктов, кокосового и пальмового масла повышают уровень вредного холестерина в крови и запускают процесс развития атеросклероза.

До наступления менопаузы женщины защищены от атеросклероза женскими половыми гормонами, а после прекращения менструации эта проблема актуализируется.