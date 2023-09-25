Ночная тяга к еде — названы простые способы, как ее побороть

Вот семь советов, которые помогут вам преодолеть искушение перекусить поздно вечером.

Если вы столкнулись с полуночной тягой к еде во время пути к снижению веса, не волнуйтесь!

Чтобы пролить свет на то, как побороть эту тягу к еде, Health Shots проконсультировалась со старшим клиническим диетологом Доли Балиян из специализированной больницы в Дехрадуне, Индия.

Понимание полуночной тяги

Всем нам знакомо это чувство, когда в полночь наступает голод, и ты хватаешь ближайший перекус. Но регулярное употребление нездоровых снэков на ночь может нанести вред вашему здоровью и усилиям по снижению веса. Эта ночная тяга к еде может нарушить ваш сон и отклонить вас от плана здорового питания.

Побочные эффекты полуночных перекусов

Хотя случайные ночные перекусы — это нормально, регулярное переедание ночью может привести к:

1. Увеличение веса. Потребление лишних калорий в ночное время может привести к нежелательному увеличению веса.

2. Влияние на работу и психическое здоровье. Переедание ночью может привести к дискомфорту на следующий день, что отрицательно скажется на вашей работоспособности и психическом благополучии.

3. Повышенный риск хронических заболеваний. Ночной прием пищи может способствовать возникновению таких проблем со здоровьем, как ожирение и болезни сердца.

Советы, как обуздать полуночную тягу

1. Добавьте белок. Включите в свой ужин нежирную птицу, рыбу, орехи, семена, бобовые и йогурт. Белок обеспечивает длительную энергию и поддерживает чувство сытости.

2. Включайте в свой рацион продукты, богатые клетчаткой. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам и крупам с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара. Клетчатка помогает пищеварению и контролирует чувство голода.

3. Сократите потребление сахара и простых углеводов. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и простых углеводов, так как они могут вызвать колебания уровня сахара в крови и вызвать тягу к еде.

4. Избегайте ночных триггеров. Избегайте сладких перекусов и кофеина перед сном, так как они могут нарушить сон и вызвать тягу к еде.

5. Соблюдайте гидратацию. Пейте достаточно воды в течение дня и выпивайте стакан перед сном, чтобы обуздать голод.

6. Управление стрессом. Используйте методы снижения стресса, такие как медитация, йога и легкие физические упражнения, чтобы предотвратить эмоциональное переедание по ночам.

7. Индивидуальный подход. Помните: то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Поэкспериментируйте с этими стратегиями, чтобы найти то, что подходит вам лучше всего.

Последовательность является ключевым моментом в борьбе с полуночной тягой к еде. Оставайтесь приверженными выбранной вами стратегии и подумайте о том, чтобы вести дневник питания, чтобы отслеживать ежедневное потребление. Устранив коренные причины и приняв эти советы, вы сможете попрощаться с полуночной тягой к еде и приблизиться к своим целям по снижению веса.

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