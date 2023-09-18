Как похудеть за месяц - диетологи раскрыли простой секрет

Этот метод поможет вам сбросить вес без ущерба здоровью.

Если вы стремитесь быстро получить плоский живот, важно правильно питаться и выполнять комплексы упражнений. Эксперты рекомендуют не ограничивать себя в еде, но контролировать порции и избегать переедания. Исследования показывают, что большие порции способствуют ожирению.

Об этом сообщает "Eat this, no that".

Прием пищи в меньших порциях, но чаще может помочь избежать переедания. Разделите порции заранее, чтобы контролировать количество потребляемой пищи.

Предпочтение следует отдавать непереработанным продуктам, таким как овощи, ягоды и грибы. Особенно полезной является черника, благодаря своему содержанию клетчатки и питательных веществ. Овсяная каша также является хорошим выбором, а также стоит добавить в рацион полезные жиры, которые можно получить из авокадо.

Пить достаточное количество воды крайне важно для процесса похудения. Вода играет ключевую роль в устранении токсинов и сжигании жира. Также увеличенное потребление воды помогает поддерживать ощущение сытости на длительное время.

Как дополнительную привычку, Эндерс рекомендует использовать метод "ешь, жди". Суть этого метода заключается в том, чтобы съесть небольшую порцию пищи и затем подождать 30 минут, чтобы оценить свой уровень голода. Если по истечению этого времени вы действительно чувствуете голод, то можете съесть еще немного. Однако зачастую вы заметите, что на самом деле уже наелись.

Также диетологи поделились тремя лайфхаками, которые помогут похудеть без тренировок и диет.