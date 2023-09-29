Как правильно покупать продукты - 5 полезных привычек

Эксперты дали советы, которые помогут сделать походы в магазины более эффективными и дешевыми.

Внесение некоторых небольших изменений в ваш способ выбора продуктов и товаров для дома может быстро улучшить ваш рацион. Давайте разберемся, как делать покупки более эффективно.

Об этом говорится в публикации "Real Simple".

Покупайте и готовьте сезонные продукты. Хотя установление связей с фермерами на местном рынке - отличная идея, иногда у вас может не быть возможности или времени для посещения таких мест, и вам приходится отправляться в супермаркет, где также можно выбирать сезонные продукты. Это гарантирует, что они будут свежими и поможет вам сэкономить деньги. Кроме того, сезонные продукты вероятно были выращены поблизости, что означает меньшее количество транспортных затрат и, следовательно, более свежие продукты.

Сохраняйте свежесть продуктов. Покупка товаров в больших количествах может быть удобной, но для более долгого срока хранения многие продукты следует приобретать небольшими партиями. Это поможет избежать продуктов, порчи, и вы не будете вынуждены выбрасывать неиспользованные продукты. Однако есть товары, которые действительно стоит покупать оптом, такие как консервы, сухие завтраки, специи, оливковое и подсолнечное масло.

Планируйте еду заранее. Продумайте, что вы и ваша семья хотели бы есть, рассмотрите, планируете ли вы обедать или ужинать вне дома, сколько блюд вам нужно приготовить в течение недели. Также можете подумать о приготовлении блюд, которых хватит на несколько дней, чтобы снизить частоту приготовления и покупки дополнительных ингредиентов. Создайте список покупок на основе продуктов, необходимых для приготовления всех блюд, запланированных на неделю.

Оставайтесь гибкими. Хотя составление списка покупок полезно, необязательно придерживаться его жестко. Если в магазине действуют и хорошие акции, подумайте о том, чтобы внести изменения в товары, которые вы собирались купить, и адаптировать свое меню под доступные скидки.

Не ходите в магазин голодными. Одним из худших решений для вашего кошелька и рациона является посещение продуктового магазина на пустой желудок. Голод может подтолкнуть вас к импульсивным покупкам, о которых вы впоследствии пожалеете. Поэтому убедитесь, что вы не голодны перед походом в магазин. Кроме того, избегайте посещения магазина в выходные, когда вероятность сделать лишние покупки выше.

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