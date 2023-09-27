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Как сэкономить на покупке продуктов - эксперты раскрыли простой секрет

16:54, Сегодня
Интересные факты
продукты, супермаркет фото
Фото: Pixabay
Покупки можно делать намного дешевле, если соблюдать некоторые правила.

Высокие цены на продукты и товары первой необходимости могут заставить вас задуматься о том, как сэкономить. Однако управлять своим бюджетом для продуктов может быть вызовом.

Об этом говорится в статье "Bankrate". 

Эксперт по банковским услугам для потребителей, Карен Беннет, предоставляет советы по упрощению финансов:

Составьте план питания: Определите заранее, что вы будете готовить и есть в течение недели. Это позволит избежать импульсивных покупок и экономить.

Покупайте одни: Идя за покупками, старайтесь не брать с собой детей или партнеров, чтобы избежать импульсивных покупок.

Не покупайте товары для дома в продуктовом магазине: Зачастую цены на моющие средства, гели для душа и шампуни в продуктовых магазинах выше. Покупайте эти товары в специализированных магазинах.

Следите за акциями: Используйте приложения супермаркетов, чтобы быть в курсе акций и планировать покупки в соответствии с ними.

Покупайте оптом и замораживайте: Экономьте, покупая в больших количествах, особенно если продукты находятся в акции. Замораживайте часть, чтобы использовать их позднее.

Также мы рассказывали, как выбрать полезный хлеб - три главных признака качественного продукта.

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