Как родной язык людей меняется со временем

Специалисты из Венского университета провели исследования, касающееся ответственных за изменения языка факторов, а также о возможностях обработки информации человеческим мозгом.

Об этом сообщает Phys.

Известно, что языки былых времен имеют существенные отличия от тех, которые используют в наше время, что свойственно словарному запасу, грамматике и разговорной речи. Также ученые утверждают, что мозг отдает предпочтение тем оборотам речи, которые присутствуют в постоянном человеческом быте.

Для исследования темы изменения языков эксперты изучили более 40 тысяч слов из английских текстов, датирующихся ранним средневековьем. В рамках этого они занимались определением длины гласных путем использования словарей и учета всех соседних звуков, а также подсчетом частоты рождения слов, имеющих длинные и короткие главные.

«Одно поколение использует определенную языковую разновидность. Детям этого поколения проще воспринимать, обрабатывать и усваивать частые обороты речи поколения своих родителей, чем менее частые, и поэтому эти паттерны используют чаще. Это второе поколение говорящих, затем передает слегка измененный язык своим детям», – сказано в исследовании.

Также это было установлено по тому фактору, что язык постепенно меняется, на что указывает разное использование языка бабушками/дедушками и их внуками. Если эти процессы длятся многими поколениями и веками, то происходит настолько существенные изменения языка, что современным людям тяжело усваивать прошлые языковые разновидности.

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