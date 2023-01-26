Как самостоятельно выявить онкозаболевание на ранних стадиях: советы экспертов

Рак можно заметить даже на самых ранних стадиях, если внимательно следить за состоянием своего здоровья и изменениями в организме, говорят специалисты.

Медики утверждают, что развитие онкологических заболеваний можно заметить по состоянию пальцев рук.

Об этом пишет today.ua.

Характерные признаки онкологии обычно не появляются на ранних стадиях. Но есть и один малоизвестный симптом, который крайне важно не пропустить. Врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием своих пальцев рук, обращая внимание на любые изменения.

Специалисты говорят, что если пальцы стали выглядеть не так, как раньше, это может быть признаком рака легких.

В частности, при развитии онкологических заболеваний на пальцах могут возникать отеки.

Распухшие кончики пальцев также могут указывать на рак. Помимо этого, в случае возникновения опасной болезни кожа рядом с ногтями становится чрезмерно блестящей, а сами ногти — изогнутыми. Может возникать и боль в пальцах, но она встречается не так часто, отмечают врачи.

Редакция Курсора сообщала, что израильские ученые сделали прорыв в лечении рака. Больные раком тестируют первые в мире «компьютерные» антитела, сделанные в Израиле

Ранее Курсор писал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.

Предраковое состояние: онколог назвал первые признаки недуга.