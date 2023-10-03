Они изучили данные более 450 тысяч участников Британского биобанка.

Ученые в рамках нового исследования установили, что ежедневные подъемы по лестнице позитивно сказываются на здоровье сердца.

Об этом сообщает Aetherosclerosis.

Новая научная работа международной группы исследователей посвящена анализу данных более 450 тысяч участников Британского биобанка. Ученые изучали склонность человека к сердечно-сосудистым болезням, учитывая факторы семейного анамнеза, установленных факторов риска и генетической предрасположенности.

Также они исследовали образ жизни испытуемых и то, как части они поднимались по лестнице. В среднем наблюдения продолжались 12,5 лет.

Оказалось, что если человек проходит более 5 лестничных пролетов в день, тогда это способствует на 20% снижению риска атеросклероза сердечно-сосудистой системы. Речь идет о болезни, которая вместе с ишемической болезнью сердца и инсультом считается главной причиной смертей в мире.

С помощью коротких серий высокоинтенсивных подъемов по лестнице человек эффективно улучшает кардиореспираторную систему и липидный профиль. В особенности это касается тех, кто не может поддерживать физическую активность на рекомендуемом уровне.

Это открытие отметило преимущества подъема по лестнице, который называют первостепенной мерой предотвращения атеросклеротической сердечно-сосудистой патологии. Еще одно неочевидное преимущество — доступность лестниц.

Самая действенная профилактика заболеваний сердца, используя ежедневное преодоление сходов, актуальна для людей, слабо подверженным подобным патологиям. Однако эксперты уточнили, что более уязвимые группы людей с помощью этого способа могут эффективно компенсировать повышенный риск проблем с сердцем и сосудами.

Также "Курсор" сообщал, что ученые обнаружили новый ранний признак рассеянного склероза.