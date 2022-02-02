Как в фильмах: ученые планируют погружать астронавтов в сон перед полетом на Марс

По заявлениям ученых, для такого рода полетов предпочтительны женщины-космонавты. Кроме того, перед полетом и погружением в анабиоз их будут заставлять набирать вес.

Ученые Европейского астрономического агентства (ESA) разрабатывают инновационную программу по обеспечению длительных космических перелетов. Исследователи пришли к выводу, что максимально уберечь психологическое и физическое здоровье астронавтов на время полетов поможет гибернация — состояние, при котором все активные физико-химические процессы в организме существенно замедляются.

Об этом сообщает публикация научного издания «Phys.org».

Погружение астронавтов в сон позволит сократить расходы на миссию, уменьшить размер космического корабля на треть и сохранить здоровье экипажа на пути к Марсу. При этом речь идет не только о физическом благополучии космонавтов.

Имитация терапевтического оцепенения, известна в медицине с 80-х годов прошлого века. Врачи уже сейчас могут вызвать гипотермию для снижения метаболизма во время длительных и сложных операций.

Однако этого недостаточно для путешествия к Марсу, так как все процессы в организме необходимо замедлить до 25% от нормы.

Такое состояние ученые назвали гибернацией.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Европе создадут фонд инвестиций в космические стартапы.

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