Как вода с лимоном может навредить организму - предупреждение врачей

Однако важно помнить, что лимонная вода может оказать вредное воздействие на зубную эмаль и слизистую оболочку желудка. Лимонный сок имеет кислотное действие и может повредить защитный слой зубов, что со временем может привести к проблемам с зубами. Регулярное потребление лимонной воды также может вызвать изжогу и неприятности в желудочно-кишечном тракте, особенно у людей с предрасположенностью к подобным проблемам.

Специалисты советуют употреблять лимонную воду в умеренных количествах и, чтобы предотвратить вред для зубов, можно использовать трубочки при ее употреблении. Также не рекомендуется чистить зубы сразу после употребления лимонной воды, так как в этот момент эмаль становится мягкой и чрезмерно чувствительной к механическим воздействиям.

Эксперты считают безопасной дозировкой 60 мл лимонного сока на 1 литр теплой воды. В случае появления неприятных симптомов после употребления лимонной воды, рекомендуется немедленно прекратить ее употребление или хотя бы уменьшить концентрацию сока в напитке.