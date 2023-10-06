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Как вода с лимоном может навредить организму - предупреждение врачей

16:41, Сегодня
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вода с лимоном фото
Фото: pixabay.com
Этот напиток считается очень полезным и многие диетологи даже рекомендуют начинать с воды с лимоном свой день.

Вода с лимоном стала популярным напитком во всем мире благодаря "рекламе" от диетологов. Они уверяют, что такой напиток ускоряет обменные процессы, помогает похудеть, выводит токсины и улучшает пищеварение и работу внутренних органов. Но, оказывается, и его все же нельзя пить постоянно и без контроля.

Об этом сообщают эксперты медицинского сообщества "Бережи себе" в Telegram.

Лимонная вода, безусловно, обладает множеством полезных свойств и может быть хорошей альтернативой сладким напиткам и сокам. Она богата витамином С, который в сочетании с пищей, богатой железом, способствует лучшему усвоению железа. Кроме того, лимонная вода может помочь предотвратить образование камней в почках и ускорить обмен веществ, особенно в теплом виде. Частое употребление этого низкокалорийного напитка может также помочь снизить потребление других напитков с высоким содержанием сахара, что в свою очередь способствует общему улучшению состояния организма.

Однако важно помнить, что лимонная вода может оказать вредное воздействие на зубную эмаль и слизистую оболочку желудка. Лимонный сок имеет кислотное действие и может повредить защитный слой зубов, что со временем может привести к проблемам с зубами. Регулярное потребление лимонной воды также может вызвать изжогу и неприятности в желудочно-кишечном тракте, особенно у людей с предрасположенностью к подобным проблемам.

Специалисты советуют употреблять лимонную воду в умеренных количествах и, чтобы предотвратить вред для зубов, можно использовать трубочки при ее употреблении. Также не рекомендуется чистить зубы сразу после употребления лимонной воды, так как в этот момент эмаль становится мягкой и чрезмерно чувствительной к механическим воздействиям.

Эксперты считают безопасной дозировкой 60 мл лимонного сока на 1 литр теплой воды. В случае появления неприятных симптомов после употребления лимонной воды, рекомендуется немедленно прекратить ее употребление или хотя бы уменьшить концентрацию сока в напитке.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

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