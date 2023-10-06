Как вода с лимоном может навредить организму - предупреждение врачей

Вода с лимоном стала популярным напитком во всем мире благодаря "рекламе" от диетологов. Они уверяют, что такой напиток ускоряет обменные процессы, помогает похудеть, выводит токсины и улучшает пищеварение и работу внутренних органов. Но, оказывается, и его все же нельзя пить постоянно и без контроля.
Об этом сообщают эксперты медицинского сообщества "Бережи себе" в Telegram.
Лимонная вода, безусловно, обладает множеством полезных свойств и может быть хорошей альтернативой сладким напиткам и сокам. Она богата витамином С, который в сочетании с пищей, богатой железом, способствует лучшему усвоению железа. Кроме того, лимонная вода может помочь предотвратить образование камней в почках и ускорить обмен веществ, особенно в теплом виде. Частое употребление этого низкокалорийного напитка может также помочь снизить потребление других напитков с высоким содержанием сахара, что в свою очередь способствует общему улучшению состояния организма.
Однако важно помнить, что лимонная вода может оказать вредное воздействие на зубную эмаль и слизистую оболочку желудка. Лимонный сок имеет кислотное действие и может повредить защитный слой зубов, что со временем может привести к проблемам с зубами. Регулярное потребление лимонной воды также может вызвать изжогу и неприятности в желудочно-кишечном тракте, особенно у людей с предрасположенностью к подобным проблемам.
Специалисты советуют употреблять лимонную воду в умеренных количествах и, чтобы предотвратить вред для зубов, можно использовать трубочки при ее употреблении. Также не рекомендуется чистить зубы сразу после употребления лимонной воды, так как в этот момент эмаль становится мягкой и чрезмерно чувствительной к механическим воздействиям.
Эксперты считают безопасной дозировкой 60 мл лимонного сока на 1 литр теплой воды. В случае появления неприятных симптомов после употребления лимонной воды, рекомендуется немедленно прекратить ее употребление или хотя бы уменьшить концентрацию сока в напитке.