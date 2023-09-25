Как выбрать полезный хлеб - три главных признака качественного продукта

Убедитесь, что вы выбираете продукты, полезные для здоровья.

Хлеб является важной частью рациона, но его польза зависит от того, какой хлеб вы выбираете. Диетолог Кейтлин Карр рассказала, на что следует обратить внимание при выборе хлеба.

Об этом пишет "Real Simple".

Список ингредиентов. Самые полезные сорта хлеба обычно выпекаются из небольшого количества ингредиентов. Проверьте список ингредиентов на упаковке. Если хлеб содержит много добавок и консервантов, то он, скорее всего, не очень питателен. Убедитесь, что вы узнаете все ингредиенты, из которых сделан хлеб.

Минимальное количество добавленного сахара. Сахар – распространенная добавка, которую не ожидают видеть в хлебе. Однако чрезмерное потребление сахара в таких продуктах может привести к набору лишнего веса. Многие производители добавляют сахар через патоку, тростниковый сахар, мед и сиропы. Убедитесь, что хлеб содержит минимальное количество добавленного сахара.

Содержит орехи и семена. Добавление орехов и семян в хлеб может значительно повысить его питательную ценность. Они являются источником ненасыщенных жиров, белка, витаминов и растительных соединений, которые полезны для сердца. Кроме того, питательные вещества, содержащиеся в орехах и семенах, могут улучшить работу кишечника, метаболизма, мозга, кожи и иммунитета. Такое сочетание жиров, белков и углеводов делает хлеб более полезным для организма.

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