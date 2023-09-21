Коричневый или белый: эксперт рассказала, какой рис самый полезный для здоровья

Лиз Картер рассказала о полезных и вредных свойствах продукта.

Многие люди не понимают, чем белый рис отличается от коричневого. Но доктор натуропатической медицины Лиз Картер рассказала, какой из них полезнее для здоровья.

Об этом пишет Womans World.

Разница между коричневым рисом и белым заключается в том, что коричневый рис находится в необработанном, цельнозерновом виде. Из белого риса во время обработки удаляются отруби. Коричневый рис содержит больше клетчатки, тем не менее стоит учитывать ее тип.

Всего существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая. Первая поглощает воду и улучшает пищеварение. Она запускает сокращения кишечника, помогающие шлакам перемещаться по организму.

Нерастворимая клетчатка не впитывает воду или ферменты. Она образует твердую массу в кишечнике. При употреблении в больших количествах нерастворимая клетчатка может вызвать воспаление и дискомфорт.

Коричневый рис содержит нерастворимую клетчатку. С этим видом риса трудно справиться людям с проблемами кишечника. Им лучше употреблять продукты, содержащие растворимую клетчатку. Поэтому если у вас проблемы с пищеварением, отдавайте предпочтение продуктам с растворимой клетчаткой.

Вредные свойства коричневого риса

Коричневый рис содержит и вредные вещества. В его состав входят фитиновая кислота и мышьяк.

Фитиновая кислота блокирует способность организма усваивать определенные питательные вещества, такие как железо, цинк и кальций. Употребление в больших количествах может привести к дефициту витаминов и минералов.

Вредные свойства белого риса

Белый рис имеет более высокий гликемический индекс, чем коричневый. Поэтому его не стоит употреблять в большом количестве диабетикам.

"Курсор" писал ранее, что рис помогает держать многих людей заряженными и сытыми в течение нескольких часов. Тем не менее есть вопрос: действительно ли употребление риса по утрам является хорошей идеей для завтрака?