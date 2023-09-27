Врачи назвали продукты, которые значительно снижают риск заболевания раком.

Научные исследования указывают на то, что изменение диеты и определенные пищевые привычки могут действенно предотвращать развитие рака. Употребление продуктов, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты, может способствовать снижению риска онкологических заболеваний.

Об этом говорится в статье "JNCI Cancer Spectrum".

Бобовые. Диетологи по всему миру настаивают на включении бобовых в рацион, так как они богаты клетчаткой, которая благотворно воздействует на пищеварительную систему, укрепляет иммунитет и снижает воспалительные процессы. Потребление пищи, богатой клетчаткой из растительных источников, связано с уменьшением риска развития колоректального рака.

Орехи. Исследования, проведенные AICR, показали, что люди, которые употребляют небольшое количество орехов в день - примерно 18 половинок грецких орехов, 15 половинок пекана или 24 миндалины, имеют на 15% меньший общий риск заболеть раком по сравнению с теми, кто не включает их в свой рацион.

Имбирь. Имбирь, с его насыщенным и пряным корнем, славится своими полезными свойствами. Ученые выявили, что имбирь способен снижать воспаление и имеет потенциал предотвращать развитие различных хронических заболеваний. Этому способствует активное вещество 6-шигаол, содержащееся в имбире, которое обладает мощным антираковым действием.

Зелень. Употребление зелени, такой как капуста, шпинат и брокколи, снижает риск колоректального рака, согласно Всемирному журналу гастроэнтерологии. Листовая зелень, богатая глюкозинолатами, может быть эффективной в профилактике различных видов рака, включая рак мочевого пузыря и рак прямой кишки.

Зеленый чай. Польза зеленого чая хорошо известна благодаря его содержанию катехиновых полифенолов, обладающих мощными антиоксидантными свойствами и антибиотическими характеристиками. Эти катехины также способны защищать кожу от вредного ультрафиолетового излучения, снижая риск развития рака кожи, включая клеточную карциному и злокачественную меланому.

До этого ученые назвали пищевую добавку, которая уменьшает риск возникновения рака.