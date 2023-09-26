Каша обладает универсальностью и успокаивающими свойствами.

Овсянка — не просто любимая каша на завтрак. По словам доктора Вичитры Шармы, эксперта-дерматолога из больницы Амрита в Фаридабаде, Индия, это также благоприятный для кожи продукт, обладающий рядом преимуществ. Помимо своей роли в укреплении здоровья пищеварительной системы и потенциальном снижении уровня холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки, овес обладает рядом преимуществ для кожи.

Об этом доктор рассказала порталу SheFinds.

Польза овсянки для кожи

1. Снимает раздражение.

Противовоспалительные свойства овсянки делают ее идеальной для успокоения раздраженной или воспаленной кожи, вызванной экземой, псориазом, солнечным ожогом или укусом насекомых.

2. Увлажняет. Овес содержит бета-глюканы, которые создают на коже защитный барьер, удерживая влагу. Это особенно полезно для людей с сухой или чувствительной кожей, уменьшая сухость и зуд.

3. Нежное отшелушивание. Мелко измельченная овсянка действует как мягкий отшелушивающий агент, удаляя омертвевшие клетки кожи и очищая поры, делая кожу более гладкой, не вызывая раздражения.

4. Балансирует выработку кожного сала. Овсянка регулирует выработку кожного сала, что делает ее подходящей для людей с жирной или склонной к акне кожей. Очищает, не удаляя необходимую влагу.

5. Уменьшает покраснения. Противовоспалительные свойства овсянки уменьшают покраснения и пятна, что делает ее подходящей для чувствительной кожи или кожи, склонной к розацеа.

Использование овсянки при аллергических реакциях

Для тех, кто страдает аллергическими реакциями, овсянка может стать успокаивающим средством:

1. Овсяная ванна. Приготовьте ванну с овсянкой, поместив муслиновый мешочек, наполненный мелкоизмельченной коллоидной овсянкой, под проточную теплую воду. Примите ванну на 15-20 минут, чтобы снять зуд, покраснение и воспаление.

2. Овсяная паста. Смешайте мелко измельченную овсянку с водой, чтобы получилась густая паста. Нанесите непосредственно на пораженную кожу на 15-20 минут и смойте прохладной водой, чтобы уменьшить зуд и воспаление.

3. Овсяная маска для лица. Смешайте мелко измельченную овсянку с йогуртом, медом или гелем алоэ вера, чтобы получить успокаивающую маску для лица. Нанесите, избегая области вокруг глаз, оставьте на 15-20 минут и смойте теплой водой, чтобы успокоить кожу лица, подверженную аллергическим реакциям.

4. Овсяный компресс. Приготовьте овсяный настой, замочив овсянку в горячей воде, а затем смочите в ней ткань или ватный диск. Нанесите на пораженную кожу на 10-15 минут, чтобы уменьшить зуд и воспаление.

Также доступны средства по уходу за кожей на основе овсянки, но убедитесь, что у вас нет аллергии на овсянку, прежде чем использовать ее при аллергии. Прежде чем прибегать к домашним средствам, проконсультируйтесь с дерматологом по поводу кожной аллергии. Универсальность и успокаивающие свойства овсянки делают ее ценным дополнением к процедурам ухода за кожей.

Курсор также писал, что нутрициолог назвала самый полезный вид овсянки.