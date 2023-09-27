Даже небольшое уменьшение потребления соли может уберечь от больших проблем со здоровьем.

Ученые установили, что отказ от соли в рационе может снизить риск сердечных проблем и инсульта почти на 20%. Кроме того, такая диета может улучшить работу внутренних органов и ускорить метаболизм.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, передает The Gurdian.

Исследователи проанализировали, как добавление соли в пищу повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Они выяснили, что укрепить здоровье сердца возможно, просто снизив количество блюд, к которым вы добавляете соль, или вообще отказавшись от нее.

Исследователи обнаружили, что те, кто никогда не добавляет соли в пищу, имеют на 18% меньше шансов развить фибрилляцию предсердий, болезнь сердца по сравнению с теми, кто это всегда делает. Количество диагностированных заболеваний в Британии выросло на 50% за последнее десятилетие до 1,5 миллиона, отмечают исследователи и связывают это с измененным рационом питания.

Ведущий автор, доктор Юн Чон Парк из больницы национального университета Кюнгпук, Южная Корея, отмечает, что для того, чтобы снизить риски болезней сердца нужно не просто перестать подсаливать пищу, но и контролировать сколько ее готовых продуктах, которые вы покупаете в супермаркете. Как правило, в ультра обработанных продуктах ее количество просто зашкаливает.

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