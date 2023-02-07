Какая специя помогает улучшить память и способность к обучению

Доказано, что многие специи, которые найдутся на кухне каждой хозяйки, помогают не только придать блюду изысканный вкус и аромат, но и полезно действуют на состояние всего организма. Особое внимание медики рекомендуют обратить на корицу, потому что ее употребление, как оказалось, улучшает память и способность к обучению.

Об этом пишет Neurosciencenews.

В состав специи входят дубильные вещества, эфирные масла, витамины и различные микроэлементы, которые укрепляют иммунитет, сердечно-сосудистую систему, а также улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм.

Иранские исследователи из Университета медицинских наук Бирджанда провели анализ 40 научных работ, в которых особое внимание уделялось свойствам корицы, в частности тому, насколько она эффективно влияет на когнитивные функции. И как оказалось, пользу в этом плане приносят такие компоненты, как коричная кислота, эвгенол и коричный альдегид.

Добавление корицы в клеточную среду, например, повышает жизнеспособность клеток и снижает агрегацию белка, связанную с болезнью Альцгеймера.

«Курсор» писал ранее, что острая пища стимулирует обмен веществ, процессы сжигания жира, способствует похудению, говорят эксперты. Особенно полезными для поддержания стройности они считают несколько натуральных приправ.

Еще мы писали, что в рационе человека обязательно должны быть специи и натуральные приправы. Это кладезь полезных микроэлементов, а еще они помогают в профилактике онкозаболеваний.

Напомним, что кофе — один из самых вкусных и популярных напитков в мире, который снижает чувство усталости и повышает внимание. Но, если хотите сделать его более полезным, тогда стоит добавить какую-то из перечисленных специй.