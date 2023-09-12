Какие люди больше остальных подвержены риску банкротства – исследование

Они склонны переоценивать свои шансы на достижение успеха.

Ученые в рамках нового исследования установили, что человек, желающий "космически привлечь" успешность к себе, более подвержен рискам банкротства и финансового провала.

Об этом сообщает Daily Mail.

Автор исследования Лукас Диксон из Университета Квинсленда отметил, что он и его коллеги решили определить манифестацию как некую веру в то, что если человек "посылает" свои желания Вселенной с помощью позитивных мыслей, визуализации или поступает так, словно его цели уже достигнуты – то Вселенная якобы выполнит его желание.

Подобный средний манифестор производит впечатление "чрезмерно оптимистичного" человека, думая, что сможет стать успешным за короткий промежуток времени. Иначе говоря, он переоценивает свои шансы на достижение успеха.

Если мы сосредотачиваемся на положительных аспектах жизни, тогда это и впрямь может улучшить наше самочувствие и поспособствовать нашей устойчивости. Также это может закончиться преуменьшением негативных, но довольно важных признаков нестабильности бизнеса, к примеру, увеличивающегося долга.

Диксон утверждает, что такой человек более склонен думать, что контролирует почти неконтролируемые аспекты жизни, вне зависимости от того, быстро ли он сможет стать успешным и богатым.

В рамках исследования эксперты измеряли проявления убеждений 375 человек. Участникам задавали вопрос, в какой мере они согласны по 7-бальной шкале со следующими тезисами:

"Я привлекаю успех в свою жизнь с помощью Вселенной или высших сил"; "моя душа, дух или высшее Я помогает мне привлечь успех"; и "вселенная или высшая сила посылает мне людей и события, которые помогут мне добиться успеха".

К анализу ответов реципиентов ученые привлекли финансистов. Оказалось, что с каждым баллом, набранным людьми выше по шкале проявления, вероятность банкротства увеличивалась приблизительно на 40%, вероятность инвестиций в криптовалюту была на 30% выше, а вот вероятность вложения средств в акции не изменялась.

По мнению экспертов, средний манифестор сильнее верит в то, что можно быстро обогатиться. Фактор чрезмерного оптимизма реципиентов не удивил исследователей, но факторы банкротства и веры в быстрое обогащение привлекли их внимание.

Ученые считают, что наличие более высокой веры во "всесильность Вселенной" может привести к подобному результату. Также они упомянули, что порой человек развивает более сильную веру в "проявление" после того, как в его жизни произошло быстрое обогащение или банкротство.

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