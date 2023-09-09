Какие орехи стоит включить в рацион, чтобы кожа и волосы были красивыми

Миндаль — источник питательных веществ, содержащий белок, витамин Е и многое другое.

Миндаль ценится не только в средствах по уходу за кожей и волосами, но и за его впечатляющую пользу для здоровья. Миндаль, наполненный необходимыми питательными веществами, является суперпродуктом, который может улучшить ваше общее самочувствие.

Сангита Тивари, клинический диетолог из Artemis Lite в Дели, рассказала порталу HealthShots, что вам нужно знать о пользе миндаля.

Миндаль – это источник питательных веществ, содержащий белок, витамин Е и многое другое. Всего в порции весом в одну унцию вы получаете 160 калорий, 6 граммов белка, 14 граммов полезных жиров (в основном мононенасыщенных), 6 граммов углеводов, 3,5 грамма клетчатки и значительное количество необходимых питательных веществ, таких как витамин Е, магний, фосфор, медь, марганец и биотин (витамин B7).

Польза миндаля для здоровья

1. Здоровье сердца. Миндаль, богатый полезными жирами, включая мононенасыщенные жиры, может улучшить здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина и поддерживая нормальное кровяное давление благодаря содержанию магния.

2. Контроль веса. Несмотря на свою калорийность, миндаль помогает контролировать вес. Его сочетание белка, клетчатки и полезных жиров способствует ощущению сытости, снижая общее потребление калорий.

3. Регулирование уровня сахара в крови. Миндаль имеет низкий гликемический индекс, что приводит к постепенному повышению уровня сахара в крови. Это делает его подходящей закуской для лечения диабета.

4. Здоровье кожи. Миндаль содержит витамин Е и антиоксиданты, которые защищают кожу от окислительного стресса, помогая поддерживать здоровую и молодую кожу.

5. Здоровье волос. Миндаль поддерживает здоровье волос благодаря биотину, укрепляющему волосяные фолликулы и стимулирующему их рост. Витамин Е способствует кровообращению кожи головы, а мононенасыщенные жиры поддерживают здоровье кожи головы.

6. Сексуальное здоровье. Миндаль, традиционно считающийся афродизиаком, обеспечивает питательные вещества, такие как цинк и селен, необходимые для репродуктивного здоровья и выработки гормонов.

Тем не менее, важно употреблять миндаль в умеренных количествах, около 1 унции или 23 миндаля, чтобы воспользоваться его преимуществами без чрезмерного потребления калорий. Переедание может привести к увеличению веса и дискомфорту в пищеварении из-за содержания в них клетчатки и жира.

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