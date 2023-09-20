Какие ошибки во время ужина приводят к лишнему жиру на животе

Чтобы поддерживать здоровый состав тела, рекомендуется практиковать осознанное питание и избегать употребления обильных, калорийных блюд или переку...

Ужин — жизненно важная часть нашей повседневной жизни не только с точки зрения питания, но также с социальной и культурной точки зрения. Однако выбор ужина может повлиять на наше здоровье, что потенциально может привести к образованию жира на животе.

Мэри Сабат, MS, RDN, LD, эксперт в этой области, выделила в статье SheFinds две распространенные ошибки во время ужина, которые способствуют образованию лишнего жира на животе.

1. Употребление больших порций высококалорийной пищи. Употребление больших порций калорийной пищи поздно вечером может привести к накоплению жира на животе. Это связано с тем, что обмен веществ в организме естественным образом замедляется при подготовке ко сну, в результате чего лишние калории с большей вероятностью будут откладываться в виде жира, особенно вокруг живота. Виновниками этого являются высококалорийные блюда, такие как жареные блюда, сливочные соусы, сладкие десерты и обработанные закуски.

2. Употребление еды или перекусов поздно вечером. Прием пищи поздно вечером может быть проблематичным по нескольким причинам. Во-первых, у организма меньше времени на метаболизм и сжигание потребляемых калорий, что увеличивает вероятность их отложения в виде жира, особенно в области живота. Кроме того, прием пищи поздно вечером может нарушить режим сна, влияя на гормональную регуляцию и контроль аппетита. Плохое качество сна связано с увеличением веса и накоплением жира, в том числе в области живота. Выбор еды поздно вечером часто склоняется к нездоровым вариантам, таким как высококалорийные и обработанные продукты, что еще больше способствует увеличению веса и образованию жира на животе.

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