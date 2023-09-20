Диетолог рассказала о связи между орехами и увеличением объема талии

Этими калорийными угощениями легко переборщить.

Продукты с низким содержанием сахара стали модным выбором для тех, кто хочет улучшить свое здоровье и контролировать свой вес. Однако, очень важно понимать их влияние на обмен веществ и талию.

SheFinds поговорили с экспертом по питанию Мэри Сабат, MS, RDN, LD, которая указала на продукт с низким содержанием сахара, который следует употреблять в умеренных количествах: орехи.

Орехи известны своей питательной ценностью и низким содержанием сахара, что делает их популярным перекусом среди людей, заботящихся о своем здоровье. Тем не менее, этими калорийными угощениями легко переборщить. Потребление слишком большого количества орехов может привести к чрезмерному потреблению калорий, потенциально замедляя обмен веществ и вызывая увеличение веса. Удивительно, но, несмотря на низкое содержание сахара, орехи могут не дать вам ощущения такого же удовлетворения, как другие продукты, и у вас возникнет соблазн переедать их.

Короче говоря, ключевой вывод заключается в том, что общее качество вашей диеты, контроль порций и образ жизни оказывают большее влияние на ваш метаболизм и талию, чем если вы будете отдавать предпочтение какому-то продукту с низким содержанием сахара. Чтобы быть более здоровым, стремитесь к сбалансированной диете, следите за размером порций и регулярно занимайтесь физической активностью. Хотя орехи приносят огромную пользу для здоровья, главное при их включении в диету, ориентированную на вес, — это умеренность. Помните, что все дело в балансе, который сделает вас счастливее и здоровее.

Курсор писал, что доктор рассказал, какие орехи способствуют сияющей коже и здоровому пищеварению.