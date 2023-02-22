Какие привычки помогут предотвратить развитие гипертонии

От гипертонии страдает около 35-40 процентов всего населения и это заболевание существенно повышает риск развития проблем с сердцем и сосудами, поэтому, чтобы его предотвратить, нужно заранее позаботиться о своем здоровье. Кардиолог Марк Кац поделился несколькими советами, которые в этом помогут.

Об этом пишет Insider.

По словам специалиста, необходимо контролировать в организме уровень холестерина, а чтобы он не повышался, нужно ограничить в рационе красное мясо, а также другие продукты, влияющие на этот показатель. Ученые выяснили, что высокий уровень холестерина нагружает сердце, что напрямую влияет на давление.

Также врач рекомендует заниматься физической активностью, поскольку без нее не может обходиться здоровая диета. Спорт помогает всему организму, в том числе и сердечно-сосудистой системе.

Плюс ко всему, людям, которые курят, нужно срочно избавляться от этой пагубной привычки. Связь между курением сигарет и высоким кровяным давлением четко определена. Американские эксперты выяснили, что эта привычка провоцирует развитие гипертонии и может привести к другим проблемам со здоровьем.

«Курсор» писал ранее, что резкие скачки давления могут быть причиной неправильного образа жизни, в частности питания. Ученые из Великобритании отметили, какие продукты следует ограничить в рационе гипертоникам.

Еще мы писали, что высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может увеличить риск возникновения опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, таких как инфаркты и инсульты. Хотя это тихое состояние может иметь пугающие последствия, ваша диета может контролировать его уровень. Более того, один напиток может снизить уровень всего за несколько недель.