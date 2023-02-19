Какие продукты стоит избегать при язве желудка

Есть продукты, которые могут повышать кислотность, и это плохая новость для людей с язвой желудка.

Здоровое питание может иногда отходить на второй план, когда люди заняты своей карьерой или семейными обязанностями. Некоторые из наиболее распространенных проблем, от которых страдают люди, — это кислотность, расстройство желудка и газы. Еще одна проблема со здоровьем, с которой часто сталкиваются люди, — язва желудка, которая может обостриться, если вы не будете есть правильную пищу. Поскольку питание играет большую роль, давайте узнаем, как выглядит диета при язве желудка.

Компания HealthShots проконсультировалась с доктором Дипаком Лахоти, старшим директором отделения гастроэнтерологии, гепатологии и эндоскопии в больнице Max Super Specialty Hospital, Патпаргандж, Нью-Дели, чтобы узнать больше о язве желудка.

В большинстве случаев для лечения язвы желудка необходимы антибиотики и другие лекарства. Но есть продукты, которые мы потребляем ежедневно, которые могут повысить кислотность и повредить слизистую оболочку желудка.

Вот чего следует избегать

1. Кофе и алкоголь

Вдоль желудочно-кишечного тракта имеется защитная слизистая оболочка, которая может разрушаться при употреблении алкоголя. Когда это происходит, может быть воспаление и кровотечение. Будь то кофе с кофеином или кофе без кофеина, он может увеличить выработку кислоты и усугубить симптомы язвенной болезни.

2. Шоколад

Лучше подождать, пока язва не заживет, а потом можно будет побаловать себя шоколадом.

3. Острая пища

4. Кислая пища

Следует избегать таких продуктов, как цитрусовые и помидоры.

5. Чрезмерное употребление чая

Чрезмерное употребление чая вредно при язве желудка из-за его способности расслаблять нижний пищеводный сфинктер и увеличивать выработку желудочного сока. Кофеин в чае может даже усугубить или вызвать изжогу.

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