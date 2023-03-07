Какие простые продукты помогут быстро избавиться от изжоги

Лучше не заниматься самолечением и посетить врача. Однако если решить проблему нужно срочно — можно воспользоваться общеизвестными методами.

Если у вас появляется изжога, не отчаивайтесь! Вместо того, чтобы паниковать и бежать за таблетками, вы можете воспользоваться простыми и доступными продуктами, которые помогут вам избавиться от этого неприятного ощущения.

Подробнее об этом информирует сайт uaportal.

Некоторые из причин изжоги включают в себя употребление алкоголя, курение, потребление жирной пищи, шоколада, кофе, фруктовых соков, острой, сладкой, кислой, пряной пищи, свежей выпечки и газированных напитков. Однако не стоит заниматься самолечением, лучше всего обратиться к специалисту, чтобы узнать, что именно вызывает у вас изжогу.

Один из простых и эффективных способов избавления от изжоги — это употребление щелочной минеральной воды. Также имбирь может помочь устранить изжогу, но лучше его употреблять без сахара и после еды.

Еще один продукт, который может помочь в борьбе с изжогой — это молоко. Оно может смыть желудочную кислоту и связать ее в желудке благодаря противовоспалительным компонентам и белкам. Однако не забывайте о соблюдении меры — употреблять молоко в больших количествах не стоит.

Натуральный йогурт без сахара также может помочь устранить изжогу. В то же время, если вы употребите йогурт с добавлением сахара, это может только усилить изжогу.

Наконец, банан — еще один доступный продукт, который может помочь в борьбе с изжогой. Банан нормализует пищеварение и гасит кислоту, благодаря витаминам и микроэлементам, которые он содержит. Он также обволакивает стенки пищевода, что может снизить чувство дискомфорта.

Не забывайте, что самолечение может привести к серьезным последствиям, поэтому если вы страдаете изжогой, лучше всего обратиться к специалисту, чтобы получить квалифицированную помощь.

Ранее «Курсор» информировал, что врачи развенчали популярные мифы об изжоге. Оказывается, многие привычные методы борьбы с этим состоянием не только не помогут, но и навредят.