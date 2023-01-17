Какие семена ускоряют рост волос и предотвращают их выпадение

03:10, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Есть много методов восстановить здоровье волос. Одним из самых эффективных способов является употребление этих семян.

Это правда, что вы, должно быть, использовали все виды рыночных продуктов, чтобы предотвратить проблемы с волосами, такие как секущиеся кончики, выпадение волос, истончение, сухость волос или их медленный рост. Но вы, наверное, забыли про естественные методы для поддержания здоровья ваших локонов. 

HealthShots поговорили с доктором Ринки Капур, косметическим дерматологом и дермато-хирургом из The Esthetic Clinics, и она дала несколько важных советов.

Вот список семян, которые способствуют здоровому росту волос, согласно доктору Капур: 

1. Семена кунжута

«Черные и белые семена кунжута богаты минералами, витаминами и жирными кислотами, которые придают блеск и силу волосам», — говорит доктор Капур.

2. Семена калонжи (тмин) 

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале тропической медицины, семена калонджи могут питать волосяные фолликулы, способствовать лучшему росту волос и уменьшать их выпадение.

3. Семена подсолнуха

Если вы используете семечки подсолнуха, ваши волосы расцветут, как подсолнух. Они очень питательны и помогают бороться со свободными радикалами, защищая волосы от вредного воздействия окружающей среды. Они также содержат цинк и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют росту волос.

4. Семена пажитника

Семена пажитника уже получили известность благодаря своей способности уменьшать выпадение волос и стимулировать их рост. Семена мети или пажитника являются хорошей пищей для роста волос, а также предотвращают появление перхоти.

5. Тыквенные семечки

Семена тыквы богаты цинком, селеном, медью, витаминами А, В и С, которые помогают уменьшить истончение волос и придают блеск вашим локонам.

6. Семена льна

Льняное семя или алси уменьшают выпадение волос и способствуют их росту. Они также помогают контролировать уровень сахара и холестерина в крови, которые могут косвенно вызывать выпадение волос.

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