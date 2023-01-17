Какие семена ускоряют рост волос и предотвращают их выпадение

Есть много методов восстановить здоровье волос. Одним из самых эффективных способов является употребление этих семян.

Это правда, что вы, должно быть, использовали все виды рыночных продуктов, чтобы предотвратить проблемы с волосами, такие как секущиеся кончики, выпадение волос, истончение, сухость волос или их медленный рост. Но вы, наверное, забыли про естественные методы для поддержания здоровья ваших локонов.

HealthShots поговорили с доктором Ринки Капур, косметическим дерматологом и дермато-хирургом из The Esthetic Clinics, и она дала несколько важных советов.

Вот список семян, которые способствуют здоровому росту волос, согласно доктору Капур:

1. Семена кунжута

«Черные и белые семена кунжута богаты минералами, витаминами и жирными кислотами, которые придают блеск и силу волосам», — говорит доктор Капур.

2. Семена калонжи (тмин)

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале тропической медицины, семена калонджи могут питать волосяные фолликулы, способствовать лучшему росту волос и уменьшать их выпадение.

3. Семена подсолнуха

Если вы используете семечки подсолнуха, ваши волосы расцветут, как подсолнух. Они очень питательны и помогают бороться со свободными радикалами, защищая волосы от вредного воздействия окружающей среды. Они также содержат цинк и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют росту волос.

4. Семена пажитника

Семена пажитника уже получили известность благодаря своей способности уменьшать выпадение волос и стимулировать их рост. Семена мети или пажитника являются хорошей пищей для роста волос, а также предотвращают появление перхоти.

5. Тыквенные семечки

Семена тыквы богаты цинком, селеном, медью, витаминами А, В и С, которые помогают уменьшить истончение волос и придают блеск вашим локонам.

6. Семена льна

Льняное семя или алси уменьшают выпадение волос и способствуют их росту. Они также помогают контролировать уровень сахара и холестерина в крови, которые могут косвенно вызывать выпадение волос.

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