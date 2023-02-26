Какие утренние привычки способствуют более здоровому мозгу после 40 лет

Есть несколько простых привычек, которые вы можете выполнять каждый день после пробуждения, чтобы сохранить здоровье своего мозга.

Чтобы узнать о некоторых из лучших привычек, которые стоит добавить в свой утренний распорядок для поддержания когнитивного здоровья, SheFinds поговорили с зарегистрированным специалистом по комплексному питанию Патрисией Илз. Она рассказала, что если вы получаете достаточное количество белка с завтраком, проводите некоторое время на солнце и пьете воду после пробуждения, все это может творить чудеса с вашим мозгом.

1. Ешьте завтрак с высоким содержанием белка

Белок является важным макронутриентом для вашего общего состояния здоровья, пытаетесь ли вы похудеть, набрать мышечную массу или просто сохранить тело в хорошей форме, и, как оказалось, Илз говорит, что он также имеет решающее значение для здоровья вашего мозга. «Наш мозг состоит из белка, липидов и воды. Белки помогают нейронам мозга общаться друг с другом через нейротрансмиттеры, которые состоят из аминокислот», — объясняет она, предупреждая, что «недостаток белка может привести к когнитивным нарушениям и слабоумию».

2. Получите немного солнечного света

Солнечный свет полезен для вашего мозга! Вот почему Илз рекомендует проводить на солнце не менее 10 минут каждый день до 10 часов утра, что будет способствовать здоровому циркадному ритму и улучшению вашего сна, а мы все знаем, насколько важен хороший режим сна для вашего общего состояния здоровья, особенно когда речь идет о когнитивных функциях.

3. Пейте воду

Илз рекомендует в первую очередь пить воду после пробуждения. «Прежде чем пить кофеин, сначала выпейте стакан воды, — говорит она. — Концентрация и познание улучшаются за счет увеличения притока кислорода и крови к мозгу, которому помогает вода».

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