Какой тип наушников способен вызвать тяжелое воспаление

Как только вы вставляете наушники или беруши, вы нарушаете естественную вентиляцию органа.

Многие люди любят музыку, потому что с ее помощью расслабляются, отдыхают и отвлекаются от каких-то забот или проблем. Но если вы предпочитаете слушать ее подолгу в наушниках, тогда стоит внимательно подойти к выбору их правильной модели.

Об этом пишет Doctorpiter.

Оториноларинголог Марина Паукова отметила, что слишком продолжительное пользование наушниками и очень громкая музыка могут навредить ушам. Особенно вредными считаются внутриканальные наушники, потому что они могут спровоцировать образование серной пробки в ушах и стать причиной тяжелого воспалительного процесса.

По словам врача, серная пробка может образоваться из-за разных причин, но чаще всего дело в неправильной гигиене. Еще пробки образуются из-за установки инородного тела в слуховом проходе, потому что оно нарушает естественную вентиляцию органа. В результате в слуховом канале повышается влажность и сера начинает активнее выделяться.

«Курсор» писал ранее, что беспроводные наушники сейчас достаточно популярны из-за того, что они более удобные и по идее должны дольше прослужить, в отличие от проводных, которые часто запутываются и деформируются. Но все же у них есть недостатки, на которые следует обратить внимание.

Еще мы писали, что наушники AirPods от компании Apple могут стать бюджетной альтернативой слуховым аппаратам.