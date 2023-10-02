"Мистер Пес, вы превышаете скорость в деревне. Ваши водительские удостоверения…".

В Словакии сотрудников полиции удивил снимок камеры, на котором зафиксирована собака за рулем движущейся машины.

Об этом сообщили в местных правоохранительных органах в Facebook.

Домашние любимцы часто поражают хозяев своими навыками. К примеру, мы рассказывали, как корги научился приносить пиво из холодильника своей хозяйки. Тем не менее можно однозначно сказать, что вождение авто в "сделку" не входит.

Однако недавно в небольшой деревне Штерусы камера контроля скорости зафиксировала животное в автомобиле на дороге. Когда фотографию транспортного средства, превысившего скорость, увидели полицейские, то они "потеряли дар речи".

В итоге не зная, как разрешить эту ситуацию, правоохранители оставили забавное заявление в Facebook.

"Мистер Пес, вы превышаете скорость в деревне. Ваши водительские удостоверения…", – сказано в сообщении.

Проведя быстрый поиск, полицейские нашли владельца собаки и выписали ему штраф. Тот интересно объяснил, почему его собака оказалась за рулем на скорости в 84 миль в час.

По его словам, дружелюбная коричневая охотничья собака в самый не подходящий момент перепрыгнула через сиденье на его колени. Тем не менее этот "аргумент" оказался неубедительным.

Так или иначе, эта история очень позабавила пользователей социальных сетей, поддержавших собаку. В комментариях прозвучали шутки, что их питомцы в основном не забывают документ.

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