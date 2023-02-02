Кардиологи рассказали, какое мясо вредит здоровью сердца

Один из способов инвестировать в здоровье своего сердца — придерживаться сбалансированной, здоровой диеты и знать, каких продуктов следует избегать или сокращать. Одна вещь, которая особенно проблематична для здоровья сердца, — это обработанные пищевые продукты. В большинство обработанных пищевых продуктов в процессе их приготовления добавляется чрезмерное количество сахара, а диеты с высоким содержанием сахара напрямую связаны с повышенным риском сердечных заболеваний.

Чтобы узнать больше о влиянии обработанных мясных деликатесов на здоровье, особенно когда речь идет о вашем сердце, SheFinds.com поговорили с доктором Раедом Баргутом, кардиологом в Мемориальной больнице Dignity Health-Glendale Memorial в Глендейле, Калифорния, и Кейтлин Поликастро, практикующей медсестрой в Нью-Йоркском центре инновационной медицины.

Обработанное мясные деликатесы

По словам доктора Баргута, кардиолога из Dignity Health-Glendale Memorial Hospital в Глендейле, Калифорния, переработанное мясо является одним из худших обработанных продуктов для здоровья вашего сердца, особенно переработанные мясные деликатесы. «Обработанное мясо деликатесов находится в верхней части списка продуктов, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульт», — сказал врач. Если вам нравится добавлять мясные деликатесы в бутерброды, подумайте о том, чтобы вместо этого приготовить свежую индейку или курицу.

Например, одним из самых вредных переработанных мясных продуктов с высоким содержанием натрия является вяленое мясо. Хотя натрий является необходимым минералом для вашего благополучия, его избыток может быть вредным. Избыток натрия в рационе может привести к высокому кровяному давлению, а высокое кровяное давление является одним из самых больших рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. В общем, вам следует избегать переработанного мяса, особенно вяленой говядины, поскольку она может иметь опасные последствия для здоровья вашего сердца.

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