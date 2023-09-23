Китаец 25 лет колол орехи боевой гранатой

Открытие мужчина сделал только после того, как случайно прочитал листовку об опасности неразорвавшихся военных снарядов.

Житель провинции Шэньси в Китае 25 лет использовал боевую гранату как молоток для раскалывания грецких орехов, не понимая, что это снаряд.

Об этом пишет Daily Mail.

Открытие, ужаснувшее 45-летнего мужчину, он сделал только после того, как случайно прочитал листовку об опасности неразорвавшихся военных снарядов. В центральной и северо-восточной части КНР до сих пор находится множество боеприпасов японских милитаристов времен Второй мировой войны – это детонаторы, пули, артиллерийские снаряды и гранаты.

Но, по словам жителей села Анькань, их сосед использовал снаряд самым опасным способом – раскалывал им орехи. Местная полиция выясняет потенциальную опасность заряда и то, имеет ли граната внутри действующую взрывчатку.

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